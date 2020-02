Napoli, caso Koulibaly: ha recuperato dall’infortunio, ma non è al top

Napoli, può scoppiare il caso Koulibaly. Il giocatore ha recuperato, ma ancora non è al top della forma. Gattuso valuta

Lo strano caso di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli non sta vivendo una delle sue migliori stagioni, anzi. Troppo sottotono, spesso non è riuscito ad esprimersi al meglio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore azzurro ha recuperato dall’infortunio, ma ancora non è al top della forma. Gattuso valuta le alternative, ma gli azzurri devono assolutamente risolvere un caso che può diventare spinoso.