Napoli, ripresi oggi gli allenamenti verso il Torino

Attraverso un comunicato ufficiale, il Napoli ha fornito i dettagli della sessione odierna di allenamento: le ultime

Ripresi oggi i lavori in casa Napoli in vista della gara contro il Torino in programma domenica sera.

IL COMUNICATO – «Dopo la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra – si legge nella nota ufficiale del club – ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente partita con le porte piccole e partita a campo ridotto. La squadra poi si è spostata sul campo 2 per il lavoro atletico. Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Terapie per Malcuit e Ounas. Sono rientrai dagli impegni con le Nazionali: Meret, Insigne e Di Lorenzo».