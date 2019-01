Napoli, concorrenza inglese per Lobotka: l’Everton vuole il giocatore

Il Napoli punta a rinforzare il centrocampo e ha puntato i riflettori su Stanislav Lobotka del Celta Vigo, ma la concorrenza è fitta

l Napoli punta a rinforzare il centrocampo, già a gennaio o al più tardi a giugno. La società azzurra pensa a Stanislav Lobotka, talento classe 1994 di proprietà del Celta Vigo e profilo che piace da tempo al club di De Laurentiis. La società spagnola però non sembra intenzionata ad accettare la formula del prestito, ma per far partire il calciatore chiede 30 milioni euro.

Una richiesta molto elevata che i partenopei potrebbero ammortizzare con le cessioni di Rog e Diawara. Ma non c’è solo il prezzo a spaventare i dirigenti azzurri. Da qualche settimana anche l’Everton segue con attenzione il giocatore e starebbe preparando un offerta da presentare al club spagnolo.