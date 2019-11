Napoli, contestazione dei tifosi all’arrivo dei giocatori sul pullman – VIDEO

Il pullman del Napoli arrivato al San Paolo per la sfida contro il Genoa: contestazione da parte dei tifosi azzurri – VIDEO

(Dal nostro inviato allo Stadio San Paolo, Luigi Fontana) – Persiste il clima infuocato in casa Napoli, dopo l’ammutinamento della squadra, rifiutatasi di andare in ritiro a dispetto della volontà del presidente De Laurentiis.

I tifosi si sono schierati dalla parte della società. Non hanno mancato di sottolinearlo nemmeno in occasione della sfida contro il Genoa: pioggia di insulti e fischi per i calciatori del Napoli all’arrivo al San Paolo.