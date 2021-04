Napoli, controlli incessanti: negativi i tamponi effettuati a mezzanotte

Controlli incessanti in casa Napoli: negativi tutti i tamponi effettuati sul gruppo squadra dopo la mezzanotte

Controlli incessanti in casa Napoli per monitorare la situazione relativa a probabili contagi da Covid. Come riporta la società partenopea su Twitter, sono stati effettuati dei tamponi molecolari anche dopo la mezzanotte. Sospiro di sollievo, l’ennesimo, dato che tutti i tamponi del gruppo squadra sono negativi. La nota ufficiale.

«Tutti negativi a Covid-19 i tamponi molecolari effettuati, ai componenti del gruppo squadra, stanotte dopo le 24:00».