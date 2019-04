Il Napoli è su Correa. L’entourage del giocatore è lusingato dall’interesse di una big

Nelle ultime ore Joaquin Correa sarebbe stato accostato al Napoli di Ancelotti in vista della prossima stagione. Guillermo Giacomazzi, membro dell’entourage del calciatore, ha commentato questa possibilità ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Ecco le sue parole: «Devono ancora finire i campionati e bisognerà capire quali saranno gli esiti della stagione, chi andrà in Champions e chi no. Se c’è un interesse del Napoli per Correa siamo gratificati come agenzia perchè è una grande piazza. Ma Correa non gioca in una squadra piccola ma in una squadra importante. E’ troppo presto per parlarne».