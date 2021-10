Napoli, crisi Insigne dal dischetto: tutto nasce un anno fa

Contro il Torino, Insigne ha sbagliato il terzo rigore stagionale. Si apre un piccola crisi che ha origine un anno fa

Contro il Torino, Lorenzo Insigne ha sbagliato il terzo rigore in stagione dopo quelli contro Venezia e Fiorentina. Spalletti non fa drammi e ha dichiarato che continuerà a farlo calciatore al capitano del Napoli che in carriera è andato 41 volte dal dischetto, con 32 gol e 9 errori: media negativa, quindi, del 21,9%.

Ma fino a qualche tempo, per Insigne i rigori non erano un problema e la crisi avrebbe origine circa un anno fa. Come riporta il Corriere dello Sport, a scatenare i dubbi di Lorenzo dagli undici metri sarebbe stato l’errore in Supercoppa italiana contro la Juventus. Un rigore fallito decisivo che non permise al Napoli di riagguantare i bianconeri. Ma Spalletti non cambierà, il suo capitano resterà il designato numero uno per andare dal dischetto.