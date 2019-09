Napoli, De Laurentiis all’Eca: «Io mai in contrapposizione con Zhang»

Napoli, De Laurentiis all’assemblea dell’Eca: «Negli ultimi giorni voci infondate: io mai in contrapposizione con Zhang»

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, dall’assemblea dell’Eca in corso a Ginevra ha parlato ai microfoni di Sky Sport. «Secondo me c’è stata una mala informazione, io e Zhang siamo stati contrapposti per ruoli diversi. Ci stimiamo e non saremo mai andati a competere per lo stesso posto. Io punto al Club Competition Committee, mentre lui per altro».

Poi uno sguardo complessivo. «Ci sono tante cose da sistemare, parliamo già delle coppe del 2027 e ci sono state varie ipotesi. Il mondo però è in continua evoluzione, dovremo essere attenti a prevedere i tempi e i cambiamenti. Senza mai adeguarci, altrimenti, partiremmo in svantaggio».