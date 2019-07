Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Sky Sport su Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato di Lorenzo Insigne nel corso di un’intervista. Ecco le sue parole: «Lorenzo Insigne non può più comportarsi in modo infantile. Deve capire che può giocare in tutti i ruoli».

Il patron dei partenopei ha poi proseguito: «Ancelotti è un grande allenatore con tantissima esperienza, quindi decide lui non Insigne. Spero che la prossima stagione sia di consacrazione per Lorenzo».