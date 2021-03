Napoli, De Laurentiis punta Allegri: serve la Champions

Aurelio De Laurentiis starebbe pensando a Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli, ma serve la qualificazione in Champions League

A fine stagione, in casa Napoli sarà rifondazione dopo un’annata complicata. A partire dalla panchina, con Gennaro Gattuso che con ogni probabilità dirà addio agli azzurri dopo un anno e mezzo di onorato servizio. Il club partenopeo pensa al sostituto e Aurelio De Laurentiis, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe in testa grandi nomi: su tutti quello di Massimiliano Allegri.

Insieme all’ex allenatore della Juventus, ci sarebbero anche Paulo Fonseca e Rafa Benitez. Ma per arrivare a questi nomi, il Napoli dovrà conquistare la qualificazione in Champions League così da poter usufruire dei circa 40 milioni di introiti derivanti dalla posizione europea.