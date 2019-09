Il presidente del Napoli De Laurentiis punta su Lozano: ecco le sue dichiarazioni nel corso del sopralluogo al nuovo San Paolo

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha visitato oggi il rinnovato San Paolo. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport.

1° GOL NEL “NUOVO” SAN PAOLO – «Primo gol nello stadio rifatto? Mi piacerebbe lo segnasse Lozano».

QUESTIONE ABBONATI – «Sui giornali leggo che avremmo pochi abbonati ma noi abbiamo fatto il 150% di tessere in più rispetto allo scorso anno e la campagna è ancora aperta. Tutto questo grazie allo sconto del 40% che ho voluto. E’ importante che i tifosi imparino a sostenere la squadra sempre, non solo in quelle 4-5 partite fondamentali, perché per stare bene con la squadra ed essere veri tifosi bisogna esserci sempre»