Napoli, definito il pre campionato: tre partite in programma per gli azzurri di Ancelotti. Ecco date e impegni dei partenopei

La stagione del Napoli sta per iniziare: dal 6 al 26 luglio la squadra azzurra sarà in ritiro in Val del Sole agli ordini di Carlo Ancelotti. Ufficializzate tre amichevoli in avvicinamento allo start della Serie A 2019/20.

Primo test in programma sabato 13 luglio alle 17.30 contro il Benevento, poi il Feralpisalò venerdì 19 luglio, sempre alle 17.30. Chiude la sfida con la Cremonese mercoledì 24 luglio al medesimo orario.