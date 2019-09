Napoli, Di Canio: «Koulibaly non farebbe la differenza in Premier»

Napoli, Di Canio dice la sua su Kalidou Koulibaly, reduce dalla brutta prova contro la Juve: ecco le parole dell’ex attaccante

Paolo Di Canio è famoso per la sua schiettezza. L’ex attaccante, adesso commentatore televisivo, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, parlando anche di Koulibaly:

«È il migliore in assoluto. Non sono così convinto che Koulibaly in Inghilterra farebbe la differenza come da noi. Lì gli attaccanti centrali sono giganti proprio come lui, sgomitano e gli arbitri non fischiano quasi mai. L’adattamento non sarebbe così scontato».