Napoli, Di Lorenzo: «Essere allenato da Ancelotti è una cosa bellissima»

Napoli, Giovanni Di Lorenzo parla dal ritiro di Dimaro: ecco le sue impressioni e le aspettative per la nuova stagione

Giovanni Di Lorenzo ha parlato in esclusiva per Sky Sport dal ritiro di Dimaro. Ecco le parole del terzino, arrivato dall’Empoli: «Ci stiamo conoscendo meglio, essere allenato da Ancelotti è una cosa bellissima, contento di far parte di questo gruppo».

«Il mister vuole terzini che attaccano bene e difendono meglio. E un anno importante per noi, la società sta allestendo una grande squadra e sarà nostro dovere fare bene»