Giovanni Di Lorenzo, giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Tv Serie A in vista della finale di Supercoppa. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «La Supercoppa è un trofeo importante, ce la giochiamo per quello che abbiamo fatto nella passata stagione. E’ importante per i tifosi, per la società, siamo pronti. Ci troveremo di fronte una grandissima squadra, ce la giocheremo con tutte le nostre forze per vincere questo trofeo».