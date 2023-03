Napoli, Di Lorenzo: «Il nostro movimento sta rialzando la testa. La Serie A ha un livello alto»

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato a La Repubblica dei sorteggi della Champions League

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato a La Repubblica dei sorteggi della Champions League. Le sue dichiarazioni:

«Per il calcio italiano avere tre squadre è una segnale di riscossa importante. Anche l’Inter contro il Benfica avrà la sua chance. Il nostro movimento sta rialzando la testa perché anche Juve, Roma e Fiorentina sono ancora in corsa. Il livello in Serie A è molto alto e noi stiamo facendo qualcosa di incredibile. Ora tutti si sono accorti di noi, ma lo pensiamo da un po’ di essere forti non solo adesso. Scudetto? Sono qui da 4 anni quindi ho imparato l’arte della scaramanzia e inoltre ci sono diversi punti ancora da fare per l’aritmetica».