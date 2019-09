Napoli, direttrice lavori San Paolo: «Ancelotti non è nemmeno venuto allo stadio»

Continua la polemica per le condizioni degli spogliatoi del San Paolo scatenata dal comunicato del Napoli con le dichiarazioni di Ancelotti

Caso spogliatoi San Paolo: la replica al comunicato del Napoli che ha condiviso lo sfogo di Ancelotti stavolta arriva dalla Direttrice dei Lavori, Filomena Smeraglia. Ecco la rua risposta.

«Sono sconcertata e stranita dalla dichiarazione a gamba tesa di Ancelotti, anche perché oggi abbiamo avuto la visita negli spogliatoi del vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis che ci ha fatto i complimenti davanti alle maestranze per i lavori. Domani iniziamo le grandi pulizie. Venerdì mattina come previsto consegniamo lo stadio al Comune di Napoli in condizioni perfette e pienamente funzionali e fruibili. Sono stranita perché abbiamo avuto sempre un rapporto cordiale, onesto e corretto con il Napoli e oggi leggo queste dichiarazioni di Ancelotti che non è venuto allo stadio, credo gli avranno mandato qualche foto».