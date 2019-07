Napoli, distanza incolmabile con il Real: James Rodriguez si allontana

Il Napoli pensa ancora a James Rodriguez ma la distanza con il Real Madrid, in questo momento, appare incolmabile

Il Napoli continua a lavorare per l’acquisto di James Rodriguez. Il calciatore colombiano avrebbe dato l’assenso al trasferimento alla corte di Carlo Ancelotti ma al momento c’è distanza tra i club.

Una distanza incolmabile, scrive quest’oggi il Corriere dello Sport. Il Real vuole cedere il giocatore a titolo definitivo, mentre De Laurentiis vuole prenderlo soltanto in prestito con diritto di riscatto e non ha intenzione di modificare il suo pensiero. Al momento zero possibilità di chiusura.