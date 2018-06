Napoli, due nomi per il ruolo di vice-Hysaj

Il Napoli cerca un terzino destro: due i nomi per sostituire Christian Maggio nel ruolo di vice-Hysaj

Dopo aver chiuso per Simone Verdi, il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Carlo Ancelotti. Il club partenopeo ha fortemente bisogno di un terzino destro in sostituzione a Christian Maggio, il cui contratto con gli azzurri è scaduto.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli è quello di Stefan Lainer, giocatore classe 1992 in forza al Salisburgo. La richiesta del club austriaco è di cerca 10 milioni di euro, ma il Napoli vorrebbe chiudere per una cifra inferiore. In alternativa i partenopei potrebbero fare un tentativo per Achraf Hakimi, giovane classe 1998 di proprietà del Real Madrid.