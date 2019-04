Napoli e Udinese, nuovi intrecci di mercato: i partenopei su Pussetto e De Paul

De Laurentiis ha messo gli occhi su Pussetto e De Paul dell’Udinese, ecco l’indiscrezione lanciata da Auriemma

Napoli e Udinese potrebbero intrecciare nuovi rapporti di mercato come già accaduto in passato. La società di De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su due talenti del club friulano: Rodrigo De Paul e Ignacio Pussetto. Il primo interessava il club partenopeo anche nella scorsa sessione di mercato mentre Pussetto è una delle rivelazioni della stagione e fa già gola a molti club, italiani e non. L’indiscrezione proviene dal giornalista Raffaele Auriemma che nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete‘ in onda su Radio Marte, ha lanciato le nuove sul mercato del club partenopeo.

«Il Napoli è interessato a due calciatori dell’Udinese – ha dichiarato Auriemma a Radio Marte – come De Paul e Pussetto. L’agente di Pussetto sarà in Italia a fine aprile per incontrare i club interessati al suo assistito, tra cui proprio il Napoli». Nella sua prima stagione con la maglia del club friulano, Pussetto ha messo a segno 4 reti in 24 parite. L’argentino De Paul, con passaporto italiano, è già alla terza stagione con la maglia dell’Udinese dove ha già messo a segno 24 reti.