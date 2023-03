Napoli-Eintracht, il prefetto: «Vogliamo preservare la festa»

Le parole di Claudio Palomba, prefetto di Napoli, sulla sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte

Claudio Palomba, prefetto di Napoli, ha parlato a Il Mattino del pericolo scontri tra i tifosi.

PAROLE – «Dobbiamo cercare di preservare quella che deve essere una festa. Infatti il problema non è lo stadio ma la città. Perché va controllata e canalizzata quella parte di sostenitori che comunque arriverà a Napoli. Oggi ci sarà un ulteriore tavolo tecnico in Questura durante il quale sarà anche stabilito il numero preciso di agenti che saranno impiegati per la sorveglianza. Di sicuro sono stati già chiesti ulteriori rinforzi e cercheremo di assicurare lo svolgimento dell’evento nella massima sicurezza. Lavoreremo su due aree: interno ed esterno dello stadio anche con l’aumento del numero di steward e verranno definite le zone da presidiare in città».