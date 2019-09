Il Napoli esce allo scoperto: ecco le condizioni degli spogliatoi – VIDEO

Attraverso un video pubblicato sui profili social, il Napoli mostra in che condizioni versano gli spogliatoi del San Paolo

Dopo le dichiarazioni di Ancelotti e la secca smentita del club riguardo ai complimenti fatti alla direttrice dei lavori, il club partenopeo ha deciso di uscire allo scoperto e mostrare realmente in che condizioni versano gli spogliatoi del San Paolo.

Come si evince dal video pubblicato sui profili social del club azzurro, la situazione è ai limiti de grottesco. Non una stanza è ancora pronta per ospitare i giocatori del Napoli a pochi giorni dal match contro la Sampdoria.