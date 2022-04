Napoli, Fabian Ruiz in uscita: il Real di Ancelotti ci pensa

Il Napoli nella prossima stagione potrebbe anche privarsi di Fabian Ruiz: il Real Madrid di Ancelotti ci pensa

Potrebbe essere un’estate di cambiamenti in casa Napoli. Il mercato potrebbe stravolgere la rosa a disposizione di Spalletti.

Con Insigne già prenotato per Toronto, rischiano anche altri in scadenza di non far parte del progetto. L’idea della società è quella di ridurre il monte ingaggi e a rischiare è anche Fabian Ruiz. Il centrocampista piace molto al Real Madrid di Ancelotti. In scadenza nel 2023 potrebbe essere ceduto anche per evitare il rischio di perderlo a zero la prossima stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.