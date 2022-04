Antognoni: «Napoli Fiorentina? In campo tante motivazioni. Per lo scudetto dico Inter, perché...»

Giancarlo Antognoni, ex bandiera della Fiorentina, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra Viola e Napoli

NAPOLI-FIORENTINA – «Sarà una bellissima partita tra due squadre che giocano molto bene. Entrambe avranno motivazioni importanti. La Fiorentina perde tanto senza Torreira, mentre il Napoli ha ricambi adatti anche con Anguissa fuori».

STAGIONE VIOLA – «Mi sta sorprendendo e il merito è tutto di Italiano. La squadra non è cambiata tanto e in più ha perso Vlahovic a gennaio. L’allenatore sta dando un’impronta che qui non si vedeva da tempo e anche nella gestione delle situazioni extra campo si è vista la sua mano»

NAPOLI – «Prendono pochi gol, il centrocampi è uno dei top del campionato e davanti sono micidiali. Mi ha sorpreso tanto Lobotka. Scudetto? Può arrivare perché ha una rosa importante, motivazioni e un pubblico che sostiene. Guardando il calendario dico che l’Inter è la favorita».