Napoli, pronta la sfida alla Fiorentina di Italiano, il preferito di ADL

Il Napoli prepara la sfida di Supercoppa contro la Fiorentina di Italiano: è uno dei preferiti di De Laurentiis per il futuro della panchina

Il Napoli domani scenderà in campo contro la Fiorentina, nel primo atto della Supercoppa Italiana, che vede protagoniste anche Inter e Lazio. La sfida contro la Fiorentina ha un gusto particolare per Aurelio De Laurentiis, perchè, se da una parte spera di potersi congratulare con Mazzarri per una vittoria, sulla panchina dei viola c’è Vincenzo Italiano, il tecnico che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, occupa un posto speciale nei pensieri del presidente dei campioni d’Italia.

Fin dal primo incrocio con lo Spezia, De Laurentiis non ha mai nascosto la stima per il tecnico, il cui identikit – lavoratore serio e con un grande carisma e amante del 4-3-3 – lo rende un profilo ideale per la panchina dei campioni d’Italia. Il rapporto ottimo con il presidente Rocco Commisso gli ha impedito per ora di provare lo scippo ai toscani, ma a giugno, dovendo scegliere un nuovo tecnico, De Laurentiis non può sbagliare di nuovo dopo la scelta di Rudi Garcia, esonerato proprio dopo la sconfitta contro la viola. E il nome di Italiano potrebbe tornare di nuovo di moda.