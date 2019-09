Napoli, fissata la presentazione dell’ultimo acquisto degli azzurri Llorente: ecco data e orario dell’appuntamento a Castelvolturno

Il Napoli sfoggia davanti alle telecamere il suo ultimo colpo di mercato. Fernando Llorente, così, è atteso a Castelvolturno per la presentazione che darà ufficialmente il via alla sua avventura in azzurro.

L’appuntamento è per la giornata di domani, martedì 10 settembre. La conferenza stampa dell’attaccante spagnolo inizierà alle ore 12:30.