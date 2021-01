Napoli, Gattuso aveva promesso un premio in caso di conquista della Supercoppa

Gennaro Gattuso aveva promesso ai suoi calciatori un premio in caso di conquista della Supercoppa

Gennaro Gattuso tiene al Napoli e alla sua squadra. Lo dimostra un retroscena svelato dal Corriere dello Sport. L’allenatore azzurro, infatti, avrebbe promesso ai suoi calciatori un premio, di tasca propria, in caso di vittoria della Supercoppa contro la Juventus.

Trionfo poi non arrivato, con la seguente sconfitta al Bentegodi contro il Verona che ha messo ancor più in bilico il posto in panchina di Gattuso.