Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Milan.

PRESTAZIONE – «Ci può stare l’errore individuale, ma abbiamo fatto una buona partita facendoci male da soli. C’è un dato di fatto: il responsabile sono io e quando arriva la partita importante, succede sempre qualcosa. Dobbiamo alzare la nostra asticella. Probabilmente è colpa mia, non è un caso se commettiamo ingenuità. Ognuno si assuma la responsabilità di giocare più seriamente e stare sul pezzo. Questo è il problema».

SCONTRO IBRAHIMOVIC KOULIBALY – «Sembra una gomitata da Mike Tyson. Al VAR hanno giudicato che non è fallo, va bene così».

IBRAHIMOVIC – «Ibrahimovic lavora poco ma ha credibilità. Tutti i compagni hanno fiducia nelle sue caratteristiche. È più forte ora rispetto a dieci anni fa».

MILAN – «Il Milan non è la squadra più forte, ma a noi è mancata mentalità. Oggi l’hanno preparata per non far giocare Koulibaly. Ma non soffermiamoci solo sugli avversari, ragioniamo da squadra senza fare discorsi da bischeri. Facciamo meno i professori perché il nostro problema riguarda il non dirsi le cose in faccia».