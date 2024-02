Napoli Genoa, la carica della Gradinata Nord: «Tutti al Maradona»

Napoli Genoa, la Gradinata Nord suona la carica: prezzi e orari della trasferta campana dei tifosi rossoblu

La Gradinata Nord suona la carica per la trasferta del Genoa a Napoli. I campioni d’Italia ospitano i rossoblu di Alberto Gilardino per la sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Una gara importante per dimenticare il 4-1 interno subito dall’Atalanta.

La curva del tifo del Grifone invita tutti i tifosi a prendere parte alla sfida del Maradona con un comunicato: «VIENI CON NOI A NAPOLI! I gruppi della Nord organizzano la trasferta in treno!». Attualmente sul sito ufficiale dei partenopei il settore ospiti è momentaneamente chiuso in attesa delle decisioni delle Autorità competenti, ma il tifo rossoblu ha già caricato a dovere l’ambiente.