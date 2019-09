Napoli, Ghoulam dal cuore d’oro: realizza il sogno di un tifoso azzurro – FOTO

Bellissimo gesto da parte di Faouzi Ghoulam. L’algerino ha risposto su Twitter a un appello social di una tifosa, Monica che chiedeva un biglietto per suo figlio Daniele, affetto da leucodistrofia. Daniele è un grande tifoso del Napoli e sperava di andare allo stadio almeno una volta.

Il terzino algerino ha risposto con un tweet e ha procurato i biglietti per il prossimo incontro al San Paolo. Ma non è tutto, perché il giocatore del Napoli ha anche organizzato gli spostamenti e prenotato l’albergo al giovane tifoso e alla famiglia.

Ok organizzo tutto per farlo venire a lo stadio. In privato mi mandi il tuo numero e ti metto in contatto con la persona che gestirà viaggio albergo partita tutto in omaggio da me.Sperando che riusciremo presto un abbraccio e sempre forza Napoli 💙💙💙

— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) September 21, 2019