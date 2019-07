Napoli, Ghoulam: «Sarri? Sarà un avversario come gli altri, come Higuain»

Napoli, Ghoulam parla dal ritiro di Dimaro in vista della prossima stagione: ecco la sua opinione sul passaggio di Sarri alla Juve

Faouzi Ghoulam ha parlato in esclusiva a Sky Sport dal ritiro di Dimaro. Ecco le sue parole: «Ho vissuto tanti anni importanti con grandi leader, come Reina che danno valori per trasmetterli agli altri».

«Sarri? Abbiamo fatto tre anni meravigliosi, sarà un avversario come gli altri. Lo stesso discorso lo abbiamo fatto per Higuain. Dobbiamo dare tutto sul campo, la gente lo merita».