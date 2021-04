Napoli, Ghoulam vicino alla squadra: il messaggio dopo Torino

Faouzi Ghoulam vicino alla squadra nonostante l’assenza per infortunio: il messaggio del terzino algerino

Ennesima stagione sfortunata per Faouzi Ghoulam: il terzino algerino, infatti, è ai box per la rottura del crociato e non può aiutare la squadra nella rincorsa alla Champions League.

Ghoulam però non fa mancare il suo apporto morale alla squadra e subito dopo la vittoria contro il Torino, l’algerino ha voluto applaudire i suoi compagni per la prestazione che lancia il Napoli al quarto posto insieme alla Juve.