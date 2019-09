Napoli, Giuntoli: «Affare Icardi saltato? Siamo rammaricati»

L’uomo di mercato del Napoli, Giuntoli, commenta il mancato passaggio di Icardi dall’Inter al Napoli. Ecco le parole del ds

Poteva scegliere il Napoli e restare in Italia, ma alla fine Icardi ha lasciato l’Inter per il PSG. Giuntoli, ds partenopeo intervenuto a Sky Sport, ha commentato il trasferimento sfumato.

«Siamo contenti della nostra rosa. Icardi non lo discutiamo, è un grande calciatore, come i nostri. Siamo “rammaricati” per lui, tra virgolette, ma felici degli equilibri trovati nello spogliatoio e in campo».