Napoli Hellas Verona: quali sono le difficoltà per Ancelotti

Napoli Hellas Verona non sarà un match facile per Ancelotti. Gli scaligeri hanno una fase difensiva molto ambiziosa ed aggressiva

Le partite dopo la sosta sono sempre difficili. Il Napoli di Ancelotti incontrerà l’Hellas Verona, ossia una delle sorprese di questo inizio di stagione. Juric è scuola Gasperini. Non a caso, gli scaligeri si distinguono per marcature a uomo molto intense, che mettono in difficoltà la fase di costruzione di squadre anche molto tecniche (per esempio la Juventus).

Insomma, dopo gli ultimi passi falsi spetta un test probante ai partenopei. Si affronterà una delle migliori fasi di non possesso del campionato.