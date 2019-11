Il terzino albanese Hysaj ha parlato dell’importanza dei tifosi: «Gioco per il Napoli e so quanto possano essere importanti»

Elseid Hysaj ha sottolineato l’importanza dei tifosi dal ritiro dell’Albania, dopo i fatti accaduti ai Napoli che hanno creato tensione intorno alla squadra, colpevole di non aver rispettato la decisione della società di partire per il ritiro.

«Gioco per il Napoli e so quanto possano essere importanti i tifosi per conquistare le vittorie», ha dichiarato il terzino.