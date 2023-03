Napoli, il bilancio degli scontri: i numeri tra arresti e feriti

Tutti i numeri delle sanzioni dopo gli scontri avvenuti a Napoli in occasione della sfida contro l’Eintracht Francoforte

Il questore Giuliano, nella conferenza stampa di questa mattina, ha fatto il punto sui numeri degli avvenimenti di ieri a Napoli.

PAROLE – Al di fuori di ogni retorica ringrazio tutte le forze di polizia che si sono spesi in maniera straordinaria e con una professionalità eccezionale. Quello che era richiesto dal buonsenso era quello di tenere divise le due tifoserie e questo risultato è stato conseguito anche nel momento di maggiore criticità. Abbiamo eseguito alcuni arresti in flagranza e non solo per cittadini italiani e tedeschi. È comprensibile che l’attenzione di tutti si concentri sui 15 minuti di piazza del Gesù, ma la criticità è iniziata dal momento in cui è arrivato il primo gruppo di tedeschi alla stazione. Già lì sono iniziati i primi lanci d’oggetti. Tutta la notte sono proseguiti tentativi di avvicinamento all’albergo Royal, avvicinamento scongiurato da 130 agenti. Anche nella parte di piazza del Gesù con 140 uomini che hanno chiuso la piazza è servito per evitare contatto. Già al momento del sorteggio degli ottavi c’erano state molte prenotazioni in zona stadio Maradona ma erano state disdette dopo il divieto. Abbiamo 5 persone italiane arrestate e 3 tedeschi, è un dato momentaneo. Ci sono inoltre sei uomini delle forze dell’ordine rimasti feriti o contusi.