Napoli, il retroscena: Ancelotti telefona a Pepè. La situazione

Il Napoli insiste per Nicolas Pepè del Lille. Scende in campo anche Carlo Ancelotti: telefonata decisiva? Le ultime

«Pronto Nicolas, sono Carlo». La Gazzetta dello Sport racconta un retroscena che riguarda la trattativa tra Napoli e Pepè: Carletto ha deciso di scendere in campo, telefonando al talento del Lille, corteggiato anche dalla Premier.

La telefonata di Ancelotti è stata decisiva con Elmas, è stata decisiva per ottenere la priorità da James Rodriguez e potrebbe essere decisiva per Pepè sul quale è in pressing anche l’ex compagno Malcuit. Al momento l’unico ostacolo sembrano essere le commissioni richieste dagli agenti (5 milioni): si tratta.