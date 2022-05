Incontro Spalletti DeLa, conferme e addii: sul tavolo le situazioni di diversi calciatori

A Napoli c’è stato l’incontro tra Spalletti e De Laurentiis per parlare di progetti e mercato: tra conferme e addii

In questi giorni c’è stato un incontro tra Spalletti e De Laurentiis per parlare del futuro del Napoli. Sul tavolo alcune situazioni di giocatori e il progetto che l’allenatore intende portare avanti.

Per il tecnico saranno fondamentali le conferme della spina dorsale della squadra: Ospina, Koulibaly e Anguissa. Poi si dovrà lavorare anche ai rinnovi di Fabian Ruiz, Mertens e Meret, oltre ad un rinforzo a sinistra. In avanti la situazione di Osimhen è in stand by, perché dovesse arrivare una super offerta dall’Inghilterra si potrebbe anche pensare di cederlo e virare su Scamacca. Lo scrive il Corriere dello Sport.