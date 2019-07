Napoli, Insigne: «Siamo più vicini alla Juve. Mercato? Siamo sereni»

Il capitano del Napoli ha fatto il punto della situazione in casa azzurra. Ecco le sua dichiarazioni tra campo e mercato

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport, lanciando la sfida alla Juve: «La Juventus ha cambiato allenatore, l’Inter, il Milan e la Roma anche: e allora penso che rispetto a questi club, il Napoli – che ha sempre Ancelotti in panchina – parta in vantaggio. Aggiungerei anche altro: ormai sono cinque, sei, per qualcuno anche sette anni che molti di noi giocano assieme. E allora io penso che si possa dire che ora siamo più vicini alla Juventus».

Insigne ha parlato anche del mercato: «I tifosi stiano sereni e restino sempre vicini al Napoli: anche se dovessimo restare quelli che siamo, sapremmo fare egualmente grosse cose. Il mercato è competenza della società, del presidente, di Ancelotti, di Giuntoli: se dovesse esserci qualche innesto importante, vorrà dire che salirà la concorrenza e avremo più qualità e più interpreti in grado di darci una mano».