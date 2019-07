Il Napoli e l’Inter avrebbero avuto un primo e informale contatto per Icardi. Intanto Arek Milik è di fronte a un bivio

Primo contatto De Laurentiis–Marotta per Icardi, ieri a margine dell’Assemblea di Lega. Nessuna trattativa ma qualche battuta è stata scambiata: a riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Il Napoli vuole il grande colpo in attacco e, sfumato Pepè, potrebbe puntare su Maurito, in uscita dall’Inter ma i nerazzurri vorrebbero 80 milioni. Nel frattempo Milik è a un bivio: il rinnovo è stato rinviato, resterà anche con l’eventuale arrivo di Maurito? Per il polacco è l’ora degli interrogativi.