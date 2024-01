Napoli Inter Supercoppa: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Al-Awwal Park Stadium andrà in scena la sfida di Supercoppa tra Napoli e Inter: ecco le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Al-Awwal Park Stadium di Riyad andrà in scena la finalissima di Supercoppa tra Napoli e Inter. I nerazzurri vogliono bissare il successo della passata stagione nel derby contro il Milan, mentre i partenopei cercando di dare continuità all’ottimo momento. Inzaghi si gioca un altro trofeo e il record di vittorie, mentre per Mazzarri è un ritorno dopo quella persa nel 2012 contro la Juve. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.All: Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.All: S.Inzaghi.

Napoli-Inter Supercoppa: orario e dove vederla

La finalissima della Supercoppa Italiana sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 a partire dalle 20 (ora italiana). La visione della partita sarà gratuita e sarà possibile seguirla anche sull’App dedicata e scaricabile per Pc, Smartphone e Tablet.