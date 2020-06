Napoli Inter è anche Mertens contro Lukaku: amici contro al San Paolo

Domani sera Inter e Napoli scenderanno in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: sfida Lukaku-Mertens

Napoli e Inter, ossia Mertens contro Lukaku. I due guideranno i rispettivi attacchi e saranno nemici per una notte. Sì, perchè quando indossano la maglia del Belgio si fondono e i numeri diventano pazzeschi: i due hanno giocato insieme 59 volte con la maglia della loro nazionale. E da quelle 59 partite sono venuti fuori 57 gol.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, Rom e Dries sono legati da un’amicizia vera, non di facciata. Giusto per dare un riferimento: la chat social in cui Lukaku aveva sollevato dubbi che molti dei suoi compagni a gennaio avessero avuto problemi con il Covid, era proprio con la moglie di Mertens, Katrin Kerkhofs. Il centravanti nerazzurro non vince nulla dal 2009-10, quando giovanissimo conquistò il titolo con l’Anderlecht: l’amico Dries era già volato a giocare in Olanda. Dieci anni sono abbastanza per coltivare la speranza di alzare un trofeo.

Tra Mertens e Gattuso c’è un feeling resistente, che tiene da sempre. È stata proprio l’insistenza dell’allenatore a convincere Dries a rinnovare per i prossimi due anni. Una scelta che ha generato nuovi entusiasmi nel giocatore. Mertens è un ragazzo felice, innamorato del proprio lavoro e ancor di più di Napoli e della sua gente. Tanto è vero che ha deciso di chiudere la carriera col Napoli.