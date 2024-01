Napoli Inter: Simone Inzaghi può fare la storia

Napoli Inter si affrontano questa sera nella finale di Supercoppa Italiana e Simone Inzaghi è a caccia di record

Sarà una notte speciale quella di Riad per Simone Inzaghi: Napoli-Inter vale la conquista del primo trofeo stagionale, ma anche una serie di primati per il mister nerazzurro.

Può essere lui il primo allenatore a vincere cinque Supercoppe; può diventare il primo a conquistare per tre stagioni di seguito un trofeo con l’Inter, cosa che non accade dagli anni ’10, dai tempi del primo Mancini. Infine, può eguagliare Fabio Capello, ultimo a vincere il trofeo della Lega per tre anni consecutivi con il suo Milan dal 1992 al 1994, una vita fa.