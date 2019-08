Napoli, intrigo Maksimovic: gli agenti bloccano il rinnovo

Nikola Maksimovic non rinnova con il Napoli. Il suo entourage avrebbe bloccato le trattative per il prolungamento dell’accordo

Intrigo Maksimovic a Napoli? Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, al momento le trattative per il suo rinnovo sarebbe in fase di stallo con l’entourage del giocatore che avrebbe bloccato la trattativa.

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2021 ma al momento non sono arrivate offerte per il giocatore. Il Napoli continua a sondare il mercato ma nel frattempo Ancelotti con il dialogo sta lavorando per tenerlo sul pezzo.