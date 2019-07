Napoli, beffa James Rodriguez: non è più sul mercato

Napoli, James Rodriguez non è più sul mercato: si chiude definitivamente il tira e molla a causa degli ultimi infortuni

Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano AS, James Rodriguez sarebbe stato ritirato dal mercato del Real Madrid. La brutta notizia non arriva sola, dopo quella che voleva il giocatore rientrato in allenamento.

La giornata si era aperta però anche con una speranza: il giocatore avrebbe dato a mister Ancelotti la sua parola per un nuovo incontro. Il ripensamento dei blancos è di certo dovuto agli infortuni dell’ultimo periodo, quello di Marcos Asensio in testa.