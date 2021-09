Alessandro Formisano, Head of Operations del Napoli, ha parlato della situazione del Maradona per Napoli-Juventus. Le sue parole

Alessanro Formisano, Head of Operations del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss. Le sue parole.

«Personalmente sono stato a osservare l’ingresso prima della gara col Benevento quando abbiamo aperto i cancelli alle 18. Fino alle 19.30 coloro che sono entrati non hanno avuto alcuna difficoltà, ma il grosso degli afflussi si è concentrato alle 20 e quindi c’è stata congestione un’ora prima dell’inizio dell’incontro. Per Napoli-Juve, quindi, la nostra esortazione per domani è anticipare l’arrivo allo stadio. Aprire i cancelli alle 14 è un gran sacrificio, non economico. In questi giorni ho letto anche tante cose dette con superficialità, perché la sicurezza viene prima di ogni cosa. Per noi è un sacrificio organizzativo e chiediamo pertanto ai tifosi di anticiparsi quanto più sia possibile in modo da poter avere un afflusso scorrevole in ogni settore dello stadio dalle ore 14».