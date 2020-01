Napoli Juve, i convocati di Gattuso: ancora out Koulibaly e Mertens

Gennaro Gattuso ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la delicata sfida di domani sera contro la Juve

Gennaro Gattuso ha stilato l’elenco dei giocatori convocati per la delicata sfida di domani sera contro la Juve. Come informa il sito ufficiale del Napoli, nella seduta odierna sono state svolte terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam, Mertens e Koulibaly. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Younes. Ospina non si è allenato per una gastroenterite. Questi i convocati.

Portieri: Karnezis, Meret, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski.

Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho