Gennaro Gattuso scioglie i dubbi in attacco per la gara contro la Juventus: il tecnico ha risolto il dualismo tra Osimhen e Petagna

Gennaro Gattuso sembra aver risolto i dubbi in attacco per il Napoli. Il tecnico azzurro aveva il dubbio su chi schierare al centro dell’attacco contro la Juventus.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gennaro Gattuso avrebbe scelto Victor Osimhen con Insigne e Lozano per cercare di invertire il trend e battere la Juventus per la prima volta in stagione.