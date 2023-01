Napoli-Juventus, Spalletti di fioretto per la stoccata scudetto

Il Napoli ha giocato una partita sublime contro la Juventus e Spalletti ha infilato la stoccata giusta per giocarsi lo scudetto

E’ tutto nelle mani degli azzurri e in altre circostanze avrebbero subito la pressione del momento, invece al Maradona la squadra ha dimostrato la maturità giusta per andarsi a prendere i tre punti, gli applausi e una porzione ampia di scudetto. Spalletti vince il duello con il collega Allegri, in una gara di fioretto il tecnico di Certaldo ha infilato la stoccata vincente sfruttando gli errori della difesa della Juventus e potendo disporre dei marziani in avanti. La Gazzetta dello Sport gli dà un bel 8, mentre un 4 al suo antagonista.