Le parole dell’ex calciatore del Napoli, Ruud Karol, sul momento del club azzurro. Ecco le sue dichiarazioni più importanti

L’ex calciatore del Napoli, Ruud Krol, ha parlato a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, dicendo la sua sul Napoli: «La coppia Maolas-Koulibaly è diversa da Krol-Ferrario, ma anche perché il Napoli di oggi gioca in maniera diversa, impossibile paragonare due momenti diversi. Koulibaly è forse più forte di me perché di testa non ho mai segnato».

Ancora Krol: «Questo è un anno importante per Napoli, è il secondo di Ancelotti e ora il tecnico conosce la squadra alla perfezione. Hamsik ha lasciato un grande vuoto a centrocampo perché non c’è un altro centrocampista in rosa che segna almeno 10 gol a stagione».